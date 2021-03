Is een zakelijke bankrekening verplicht voor zzp’ers?

GRONINGEN – Wie wil starten als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) dient met veel dingen rekening te houden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de financiën? Is een zakelijke rekening voor zzp’ers verplicht?

Door de coronacrisis zijn wereldwijd veel mensen werkloos geraakt. Ook in Nederland merken we de effecten van de crisis. Vooral de horeca-, toerisme- en transportsector in ons land zijn hard getroffen. Zij die in deze branches werkzaam waren bevinden zich nu in een onzekere periode. Maar wie ontslagen is kan bedroefd bij de pakken neer gaan zitten óf het ontslag zien als nieuwe start en dit aangrijpen om een andere richting te bewandelen. De één laat zich omscholen, terwijl de ander zijn of haar lang gekoesterde droom wil realiseren om een eigen bedrijf te starten.

Zelfstandig ondernemen is populair

Zelfstandig ondernemen is de laatste jaren erg populair geworden in Nederland. De vrijheid en het werken zonder een baas spreekt klaarblijkelijk veel mensen aan. Geen wonder dat ons land in 2018 in de Europese Unie reeds op de zevende plek stond met ruim 12 procent zzp’ers. Dat zijn volgens de Kamer van Koophandel maar liefst 927.319 personen. Vorig jaar steeg dat aantal zelfs naar meer dan een miljoen. Het hebben van een eigen bedrijf is dus in trek, maar bij een onderneming horen ook allerlei zaken die goed geregeld dienen worden. Zo rijst al snel de vraag of je als zzp’er ook een zakelijke bankrekening nodig hebt.

Bedrijfsrekening verplicht, of niet?

Wie als zelfstandige staat ingeschreven, is niet verplicht om een zakelijke rekening te hebben. Je mag gewoon je privérekening gebruiken om zakelijke betalingen mee te doen. Toch is een bedrijfsrekening vaak wel aan te raden. Wie een eigen bedrijf start, zal naar verloop van tijd namelijk geld gaan verdienen en deze inkomsten (en uitgaven) dien je ieder kwartaal door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst vindt het belangrijk dat je je zakelijke financiën goed weet te scheiden. Een zakelijke rekening helpt niet alleen om het overzicht te houden tussen de inkomsten en uitgaven, maar ook tussen de zakelijke kosten en privé.

Voordelen van een bedrijfsrekening

Transparantie is simpelweg het grootste voordeel van het hebben van een zakelijke rekening. In combinatie met een online boekhoudpakket heb je dan in één oogopslag duidelijk hoe je er financieel voor staat. Dat biedt niet alleen financiële rust voor jezelf, maar werkt ook prettig voor de boekhouder. En mocht de Belastingdienst erom vragen, dan kun je meteen een duidelijke administratie laten zien. Maar wie een zakelijke bankrekening wil afsluiten heeft tegenwoordig veel keus. Daarom doe je er verstandig aan om diverse rekeningen met elkaar te vergelijken. Op die manier maak je altijd een weloverwogen besluit. En laat het daarbij niet alleen afhangen van de kosten, want die mag je fiscaal aftrekken als uitgaven ten behoeve van je onderneming.

