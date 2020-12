Is het oversluiten van een creditcardschuld slim?

GRONINGEN – Meer dan de helft van de Nederlanders heeft één of meerdere creditcards. Het voordeel van een creditcard is dat je er overal ter wereld mee kan betalen en je altijd geld op kunt nemen, ook als je dit geld momenteel niet op je rekening hebt staan.

Hoe werkt een creditcard?

Een creditcard is eigenlijk een soort lening. Op het moment dat je geld opneemt van je creditcard, leen je in ware een bedrag van de creditcardmaatschappij. De bedragen die je opneemt van jouw creditcard worden eenmaal per maand van jouw betaalrekening afgeschreven. Wil je niet dat de opgenomen bedragen eens per maand worden afgeschreven? Dan is er ook de optie om de creditcardschuld gespreid terug te betalen. Je kunt zelf de betaling uitstellen. In dat geval ga je wel rente betalen over de creditcardschuld.

Hoe hoog is de rente op een creditcardschuld?

Het is gunstig dat je gemakkelijk en snel geld op kunt nemen via een creditcard. Ondertussen is dit ook het gevaar van een creditcard. Doordat een creditcard zo flexibel is, betaal je hier ook een hoge rente voor. Deze rente is gemiddeld wel zo’n 14%. Door corona is de rente op een creditcardschuld tot tenminste 1 maart 2021 verlaagd naar 10%. Zonde om zo’n hoge rente betalen vind je niet?

Creditcardschuld oversluiten of aflossen?

Probeer ten alle tijden schulden te voorkomen, ook creditcardschulden. Zo voorkom je ook hoge rentekosten. Stel je hebt wel een creditcardschuld opgebouwd, probeer deze dan zo snel mogelijk af te lossen. Lukt het niet om de lening af te lossen? Dan kun je er vaak voor kiezen om de creditcardschuld over te sluiten.

Persoonlijke lening

Wil je snel van jouw creditcardschulden af zijn? Dan kun je jouw creditcardschuld oversluiten naar een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening leen je eenmalig een vast bedrag en betaal je evenveel aan aflossing en rente om de lening af te betalen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een stuk flexibeler als een persoonlijke lening. Met behulp van een doorlopend krediet kun eenvoudig jouw creditcardschuld oversluiten. De rentes op doorlopend krediet liggen een stuk lager als de rentes op een creditcardschuld. Dit pakt dus veel voordeliger uit voor jouw portemonnee. Doordat het doorlopend krediet zo flexibel is, kun je wanneer je maar wilt geld opnemen, tot op een bepaalde hoogte natuurlijk. Dit noemen we ook wel het kredietlimiet. De rente die je betaalt, betaal je over het opgenomen bedrag.

Wat zijn de nadelen van een creditcardschuld oversluiten?

Wanneer je besluit om een creditcardschuld over te sluiten, is het de bedoeling dat dit jouw geld opbrengt. Het is niet de bedoeling dat dit je meer geld gaat kosten. Check daarom altijd goed of je via jouw creditcardmaatschappij boetevrij kunt oversluiten (of aflossen).

Oversluiten van jouw creditcard schuld is vaak een goede keuze. Je bespaart hierdoor waarschijnlijk een hoop rentekosten. Kredietverstrekkers als Geldshop kijken altijd eerst naar jouw persoonlijke situatie en zullen je daarna adviseren over de oversluit opties.

Foto: vjkombajn/Pixabay