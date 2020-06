Luchtkussengigant.nl ziet sterke stijging in verkoop enveloppen

GRONINGEN – Webshop Luchtkussengigant.nl ziet een sterke stijging in de vraag naar luchtkussen enveloppen na intrede van de corona-maatregelen.

Dat laat mede-eigenaar Erik Koomen weten via de website. “Door corona is het aantal bestellingen bij ons significant toegenomen”, vertelt de 29-jarige ondernemer. “Het is zelfs zo druk dat het op dit moment niet mogelijk is om bedrukte enveloppen te bestellen. Onze volledige productiecapaciteit wordt gebruikt voor het maken van de standaard luchtkussen enveloppen. Wel worden de geplaatste bestellingen voor bedrukte enveloppen de komende tijd gewoon geleverd.”

Voldoende voorraad

Koomen verzekert dat de luchtkussen enveloppen ondanks de flinke stijging in het aantal orders gewoon geleverd kunnen blijven worden. “Voor kleinere orders kun je een actuele voorraadstand per formaat zien op onze website. Is er onvoldoende voorraad van een bepaald formaat? Dan wordt het beschikbare aantal gewoon direct aan je uitgeleverd. Is de voorraad weer op peil, dan wordt het restant afgeleverd. Hierover kun je het beste onze winkelmeldingen in de gaten houden.”

Partijen die een groot aantal luchtkussenenveloppen willen bestellen wordt gevraagd vooraf contact op te nemen. “Momenteel vereisen grote orders namelijk extra planwerk in verband met leveringen vanuit het binnen- en buitenland”, legt Koomen uit. “Daarnaast spelen er nog een aantal andere factoren die van invloed zijn op de levertijden. Wij doen ons uiterste best om onze klanten hierin zo goed mogelijk te ontzorgen, maar een aantal tijdelijke veranderingen zijn helaas noodzakelijk.”

Nieuwe webwinkel

Ondanks de drukte heeft Koomen met zijn team recentelijk een nieuwe webshop gestart. “Onze bestaande klanten waren op zoek naar een webwinkel waar zij al hun verpakkingsmaterialen kunnen bestellen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat wij Verpakgigant.nl hebben opgezet met een nieuw en veel breder aanbod. Wij verkopen nu onder andere verzenddozen, verzendzakken en natuurlijk ook nog steeds luchtkussen enveloppen. Wij hopen hiermee nog beter aan de klantvraag te kunnen voldoen.”

Duurzaam

Koomen zet daarnaast flink in op duurzaamheid. Voor het aanmaken van de folie voor de enveloppen gebruikt het bedrijf een mix van 70% gerecyclede plastic grondstof. “Hierdoor gebruiken we 20 ton nieuw plastic minder per jaar. Al met al een mooie besparing waar wij trots op zijn”, vertelt Koomen. De vernieuwde enveloppen en folies zijn gewoon via de website te bestellen, maar vanwege de drukte in verband met de coronacrisis wordt aangeraden om bestellingen iets eerder te plaatsen. “Samen zorgen we er dan voor dat je niet zonder verpakkingsmateriaal komt te zitten en alle orders goed ingepakt verzonden kunnen blijven worden.”

