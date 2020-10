MacBook Air versus MacBook Pro: welke past bij jou?

GRONINGEN – De laptops van Apple zijn gestroomlijnder dan ooit en bestaan ​​nu uit een 13-inch MacBook Air en 13-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen. Maar het kan nog steeds moeilijk zijn om te beslissen welke MacBook je moet kopen.

Dat is waar de MacBook Air vs. MacBook Pro-gids om de hoek komt kijken. Tussen de MacBook Air, de twee 13-inch MacBook Pro-modellen en de 16-inch MacBook Pro, helpt deze gids je te beslissen welke laptop je geld waard is door de prijs te vergelijken, maar ook de functies, prestaties, batterijduur en meer.

De nieuwe 16-inch MacBook Pro is de meest capabele Apple-laptop, die snelle CPU’s combineert met krachtige audio en een prachtig scherm, maar hij is prijzig. Sommige ervaren gebruikers zijn beter af met de nieuwe 13-inch MacBook Pro, die eindelijk het verbeterde Magic Keyboard en 10e generatie CPU’s heeft. Wees voorzichtig, want de goedkopere configuraties hebben slechts twee Thunderbolt 3-poorten en 8e generatie CPU’s.

Dan is er de MacBook Air 2020, een goedkopere optie die begint bij iets meer dan duizend euro. Dit is een goede keuze voor veel mensen, maar het heeft de meeste tekortkomingen van het stel en kreeg in de vergelijkingsgids laagste beoordeling.

MacBook Air (2020): de beste prijs

Voordelen: De nieuwe MacBook Air biedt bijna alles wat je maar wilt in een Apple-laptop. Hoewel de nieuwe MacBook Air 2020 niet veel is veranderd, is hij nog steeds licht en dun en zijn de schermranden relatief smal.

De beste toevoeging aan de MacBook Air 2020 is het Magic Keyboard, dat veel comfortabeler en betrouwbaarder is dan het vorige Butterfly-toetsenbord. In de gids worden deze twee toetsenborden met elkaar vergeleken en gaat de keus unaniem uit naar de nieuwe versie vanwege de veerkrachtige toetsen en verbeterde lay-out.

Het scherm is ook scherp met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. De nieuwste versie van de Air heeft ook Truetone, dat de kleurtemperatuur op het display aanpast op basis van het omgevingslicht.

Een andere functie is Touch ID, waarmee je het systeem eenvoudig kunt ontgrendelen, beveiligde betalingen kunt doen en wachtwoorden kunt vervangen. Aangedreven door een Y-serie 10e generatie Core i3-processor, 8 GB RAM en een 256 GB SSD, zouden de basisspecificaties voor de nieuwe MacBook Air voldoende kracht moeten bieden voor alledaags computergebruik, maar niet veel meer dan dat. Daarnaast is de opslag verdubbeld van 128GB naar 256GB, hoewel de Core i3-CPU een stap lager is dan de Core i5 in het vorige basismodel.

