GRONINGEN – MicroStrategy koopt voor nog eens $500 miljoen aan bitcoin. Dat maakte het Amerikaans technologiebedrijf onlangs bekend op Twitter via het account van Michael Saylor.

MicroStrategy is momenteel de grootste bedrijfsmatige investeerder van bitcoin. Het bedrijf heeft in totaal maar liefst 129.699 bitcoin in bezit. En hoewel Michael Saylor onlangs als CEO is opgestapt, gaat hij als hoofd van het bestuur en als de hoogste toezichthouder nog altijd over de investeringen die het bedrijf doet. Zowel Saylor als MicroStrategy zijn onlangs aangeklaagd voor belastingfraude, maar dat weerhoudt het bedrijf niet om in speculatieve assets te investeren. Binnen één week nadat het bedrijf en haar voormalige CEO zijn aangeklaagd, gaf MicroStrategy te kennen dat ze meer bitcoin gaan kopen.

Verlies van $917,8 miljoen

Dat bitcoin en vele andere munten (zoals Ethereum en ChainLink) erg volatiel zijn, blijkt onder andere uit de balans van MicroStrategy. In het tweede kwartaal van dit jaar noteerde het bedrijf namelijk een verlies van $917,8 miljoen op de bitcoinpositie. En aangezien het in de Verenigde Staten verplicht is om een bitcoinvoorraad af te schrijven zodra deze onder de boekwaarde valt, heeft MicroStrategy een recentelijk overeenkomst bereikt met Cowen & Co. om $500 miljoen van haar aandelen te verkopen en van die opbrengsten meer bitcoin te kopen. Wel waarschuwt het bedrijf voor de volatiliteit van de cryptomunt, die deze week opnieuw onder de $20.000 viel.

Totale waarde $2,7 miljard

Onder leiding van Saylor heeft MicroStrategy op dit moment 129.699 bitcoin op de balans staan. Daarmee is MicroStrategy de grootste bedrijfsmatige investeerder in de cryptomunt. De totale waarde van deze investering is momenteel rond de $2,7 miljard waard. MicroStrategy mag echter nog geen winst schrijven, want een winst in bitcoin mag pas worden meegenomen wanneer de bitcoin daadwerkelijk verkocht is. Als de koers van de munt eerst nog verder zakt, zou het dus goed kunnen dat deze extra investering van $500 miljoen in de eerste instantie ook als verlies wordt gezien. Echter heeft Saylor een rotsvast vertrouwen in de munt en vertrouwt hij erop dat de waarde van de bitcoin in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Focus op de bitcoinmarkt

In hun prospectus heeft MicroStrategy aangegeven dat ze niet van plan zijn om te handelen in bitcoin of gebruik te maken van derivaten. Echter geeft het bedrijf wel aan dat wanneer de bitcoin te veel fluctueert, het zo kan zijn dat ze een deel van hun bitcoin positie moeten verkopen indien het bedrijf cash nodig heeft om overeind te blijven. MicroStrategy laat weten dat ze geen specifiek aantal bitcoin in gedachten heeft als einddoel, maar zich vooral te focussen op de markt en de waarde van de munt. Hoe dat zal uitwijzen zal de toekomst leren.

Foto: petre_barlea/Pixabay