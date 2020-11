Nibud verwacht voor 2021 financieel zwaar jaar: ‘Blijf alert’

GRONINGEN – Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) verwacht voor 2021 een financieel zwaar jaar en roept consumenten op om alert te blijven.

Uit koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat 2021 voor velen financieel gezien een zwaar jaar gaat worden. Daar tegenover staat dat er voor mensen die hun baan behouden op financieel vlak weinig zal veranderen. Het voorlichtingsinstituut baseerde haar berekeningen op de Miljoenennota die het kabinet tijdens Prinsjesdag van dit jaar heeft gepresenteerd.

Hogere werkloosheid en prijzen

Volgens het Nibud zullen er door de coronacrisis diverse bedrijven krimpen of definitief de deuren moeten sluiten. Dit gaat volgend jaar voor een toename in de werkloosheid en een stijging van het aantal mensen in de bijstand zorgen. Daarnaast zullen in 2021 de meeste prijzen een stijging zien en neemt het kabinet weinig maatregelen om dat te compenseren.

Zo zal de hoogte van de zorgverzekering gemiddeld waarschijnlijk met 5 euro omhoog gaan en zullen mensen met recht op zorgtoeslag zien dat deze toeslag met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. Wel ziet het Nibud dat het kabinet voor huishoudens van drie of meer kinderen de regelingen verruimt. Deze gezinnen profiteren voornamelijk van de verhoging van het kindgebonden budget.

Besparen op vaste lasten

Het Nibud benadrukt dat het erg belangrijk is om inzicht te krijgen in de vaste lasten ten tijde van crisis. Het is vaak mogelijk om op deze vaste lasten te besparen, denk aan de boodschappen, vervoer, verzorging, hobby, vrije tijd en sport. En ook op energiekosten, telefonie, internet, bellen, tv, gezondheid en leningen kan de consument geld besparen door deze online te vergelijken.

Anderzijds kan men ook profiteren van de coronacrisis. Om de gevolgen van de crisis te beperken heeft de Europese Centrale Bank namelijk flink ingegrepen. Hierdoor is er op het moment veel geld beschikbaar om uit te lenen en blijft de rente de komende periode waarschijnlijk erg laag. Zo kun je op het moment dus goedkoop geld lenen via Becam of een andere geldverstrekker. Maar let op: geld lenen kost geld.

Heb je nog ergens een oude lening lopen? Dan is het in veel gevallen gunstig om deze over te laten sluiten. Bij een bestaande lening betaal je namelijk vaak nog een hoge(re) rente. Bovendien kun je een lening doorgaans gratis oversluiten. Vraag altijd om advies bij een specialist als je van plan bent om een lening over te sluiten. Hij of zij kan je ook helpen de administratie.

Toeslagen controleren

Een andere optie die het Nibud aanbeveelt om inzicht te krijgen in de vaste lasten is het controleren van toeslagen. Uit een onderzoek van het voorlichtingsinstituut blijkt dat 27 procent van de huishoudens niet weet of ze recht hebben op toeslagen. Het Nibud roept iedereen die toeslagen ontvangt daarom op om deze te controleren. Is je inkomen sterk veranderd? Dan heb je misschien recht op meer of juist minder toeslag.

Foto: QuinceCreative/Pixabay