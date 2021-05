Ondernemers zetten bedrijf vaker om in een BV

GRONINGEN – Ondernemers zetten hun eenmanszaak vaker om in een BV. Dat meldt BNR Nieuwsradio op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel.

Sinds de aanvang van de coronacrisis is er een stijgende lijn te zien in het aantal ondernemers dat hun bedrijf heeft omgezet naar een besloten vennootschap (BV). Dat concludeert nieuwszender BNR aan de hand van data van de Kamer van Koophandel (KVK). De reden voor het omzetten van de rechtsvorm is vanwege de onzekerheid door corona. Men probeert op deze manier zijn of haar vermogen veilig te stellen in een BV.

Aansprakelijkheid bij BV

In tegenstelling tot bij een eenmanszaak zijn ondernemers in een BV namelijk niet hoofdelijk aansprakelijk met hun privévermogen. Maar toch is met een BV oprichten niet meteen alles afgevangen. Het moet namelijk wel op de juiste manier worden gedaan. Zo is er een stortingsplicht en dient de ondernemer daarnaast op tijd zijn of haar administratie uit te voeren en de jaarrekening te deponeren. Gebeurt dit niet, dan biedt de BV dus geen of onvoldoende rechtsbescherming.

Hoe richt je een BV op?

Het oprichten van een BV kent een aantal stappen. Om een BV op te kunnen richten zul je allereerst naar een notaris moeten gaan. Deze zal voor jouw onderneming een zogenoemde notariële oprichtingsakte opstellen met statuten. Dit is niets minder dan een wettelijk verplicht document waarmee je aantoont dat het proces om een BV op te richten is gestart. In de statuten worden de regels en bepalingen van het bedrijf opgenomen, waaronder de bedrijfsnaam en de vestigingsplaats, het doel van de onderneming, de regels omtrent aandelen, besluitvorming, ontbinding en meer.

Een BV in oprichting

Zodra de akte is opgesteld, kan deze gebruikt worden om de onderneming bij de KVK in te schrijven als BV in oprichting. Op die manier kan de BV in oprichting al rechtsverplichtingen aangaan zoals een normale BV dit ook kan. Het verschil is echter dat het bestuur van een BV in oprichting nog wel aansprakelijk is met het privévermogen. Pas wanneer de BV officieel is opgericht, vervalt deze persoonlijke aansprakelijkheid. Het is dus van belang om de BV in oprichting op korte termijn officieel op te richten.

BV officieel oprichten

Om de BV daadwerkelijk officieel te maken, zal er onder andere een startkapitaal moeten worden gestort op de zakelijke bankrekening. In het verleden lag dit bedrag op 18.000 euro, maar dit is in 2012 veranderd. Sindsdien is het met ieder bedrag mogelijk om een BV te starten. Toch blijft het verstandig om een groot bedrag als startkapitaal te nemen, omdat je anders toch privé aansprakelijk kunt blijven voor eventuele schulden. Wil je een BV starten? Zorg dan dat je advies inwint bij een specialist en je laat informeren bij de KVK.

Foto: StartupStockPhotos/Pixabay