Online Google Ads training voor ondernemers

GRONINGEN – Ondernemers en marketeers kunnen sinds kort online Google Ads trainingen volgen bij marketingbureau Rocket Digital in Groningen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zitten veel ondernemers met de handen in het haar. Klanten blijven weg bij de fysieke winkels en de inkomsten lopen fors terug. Maar op internet vindt juist het tegenovergestelde plaats; de consument besteedt meer tijd en geld online en als gevolg daarvan groeit de omzet van webshops in Nederland met 56 procent per week. “De digitalisering zit in een enorme versnelling en als ondernemer doe je er goed aan om hier op in te spelen”, aldus Niels Rutgers van Rocket Digital.

Adverteren in Google

Een van de manieren om in te spelen op de verschuiving naar online is adverteren in Google. Met behulp van Google Ads (voorheen Google AdWords) kunnen ondernemers met een vooraf ingesteld budget potentiële klanten bereiken. “Dit komt omdat de advertenties precies worden weergegeven op het moment dat iemand zoekt naar specifieke producten of diensten”, legt Rutgers uit. “Een fietsenmaker kan bijvoorbeeld advertenties inrichten die alleen worden getoond aan mensen uit de buurt die op dat ogenblik een fietsenmaker nodig hebben. De kans op conversie, bijvoorbeeld een verkoop of reparatie, is dan het grootst.”

Online trainingen

Om ondernemers te ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van hun advertenties biedt Rocket Digital Google Ads trainingen aan. “Maar in de huidige anderhalve-meter-samenleving kunnen wij onze klanten en online marketing liefhebbers niet face-to-face zien, laat staan het organiseren van een gehele trainingsdag. Daarom hebben we onze trainingen omgebouwd, zodat ze ook online goed uit de verf komen”, vertelt Rutgers. “Zo’n online training duurt vaak een of twee dagdelen, wordt verzorgd door een ervaren specialist die dagelijks aan de knoppen zit en vindt plaats via Zoom, Microsoft Teams of Google Hangout. Tijdens de sessie delen we het beeldscherm zodat we direct hands-on aan de slag kunnen. En na afloop bieden we 10 dagen support. We sturen je dus niet het bos in, maar doen er alles aan om je het maximale uit de training te laten halen.”

Maatwerk

De online Google Ads training van Rocket Digital is gericht op mensen die willen starten met adverteren of meer resultaat willen halen uit hun lopende Google Ads campagnes. “Zowel beginners als gevorderden kunnen bij ons de training volgen, omdat we deze altijd afstemmen op de behoefte van de cursist”, legt Rutgers uit. Voorafgaand inventariseren de marketeers van Rocket Digital namelijk het kennisniveau, de wensen en de leerdoelen van de ondernemer tijdens een telefonische intake. “Als men al een account heeft bij Google Ads, vragen we tijdelijk toegang om de campagnes vooraf te analyseren en de bevindingen te verwerken in onze presentatie. Op die manier is de training helemaal afgestemd op jouw bedrijf en kun je maatwerk, kwaliteit en persoonlijke aandacht verwachten.”

Over Rocket Digital

Rocket Digital is een online marketingbureau uit Groningen dat bedrijven helpt om het maximale resultaat te behalen uit online marketingkanalen. Met diensten als Search Advertising (SEA), Google Shopping, Google Analytics, SEO, Marketplaces, Social Advertising, Display Advertising, Conversie Optimalisatie en online marketing trainingen bedient het bureau allerlei type klanten: van webshop tot corporate en overheid tot ambitieus MKB. Rocket Digital en werd onlangs verkozen tot een van de 100 beste e-businessbedrijven van Nederland.

Foto: Rocket Digital