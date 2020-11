Online lenen is sneller en goedkoper

GRONINGEN – Dagen wachten op een afspraak bij de bank is verleden tijd. Vandaag de dag sluiten de meesten hun lening online af. Naast dat dit op uw eigen tijd kan, zijn er meer voordelen. De leningen zijn goedkoper en sneller aan te vragen. Zelfs geld lenen binnen 24 uur is mogelijk. Maar let op: geld lenen kost geld, dus lees je altijd goed in en/of vraag advies.

Snel een lening afsluiten

Niets is zo vervelend als dagen moeten wachten op een afspraak bij de bank. Wanneer er plannen zijn gemaakt om een lening af te sluiten, wilt u dit graag zo snel mogelijk doen. Direct geld lenen kan gemakkelijk en veilig online. De rentes die online aangeboden worden zijn lager dan bij de bank. Doordat de online verstrekkers geen kosten hoeven te maken voor een groot pand en veel personeelsleden, kunnen zij scherpe en lagere rentes aanbieden. Ook zien we dat lenen bij de grote banken duurder is dan lenen bij de dochterondernemingen. Terwijl het gaat om dezelfde lening met dezelfde voorwaarden en bijbehorende klantenservice.

Het online lenen kan nog sneller door zelf alvast wat voorwerk te doen. Er moeten bij een leningaanvraag een tal van documenten meegestuurd worden. Door deze allemaal alvast te verzamelen wordt de aanvraag enorm verspoedigd.

Kopie van paspoort of ID-kaart (voor- en achterkant)

Kopie van hoofdinkomen (toon type dienstverband, ingangsdatum contract en netto maandinkomen)

Kopie recent bankafschrift (bij- en afschrijvingen vaste lasten)

Aangifte inkomstenbelasting

Brief ‘Beëindigen andere lening’ (wanneer u een huidige lening oversluit)

Kopie verblijfsvergunning (wanneer u nationaliteit van buiten de EU hebt, incl. Zwitserland)

Binnen 24 uur op de rekening

Maar het kan gekker tegenwoordig. Online is echt snel geld lenen mogelijk. Het gaat hierbij om de minilening. Dit is een lening vanaf 100 tot 1500 euro. Aan te vragen door bijna iedereen in Nederland. De enige voorwaarden die worden gesteld aan deze lening zijn: ouder zijn dan 21 jaar, woonachtig in Nederland en geen uitkering.

Een minilening is binnen vijf minuten aan te vragen. Dezelfde werkdag wordt de aanvraag in behandeling genomen. Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt de aanvrager het geld binnen 24 uur op de rekening. Er is geen enkele lening waarbij het geld zo snel op de rekening staat. Vervolgens wordt de lening binnen 62 dagen weer afgelost en is men weer schuldenvrij.

Deze werkwijze, waarbij er razendsnel geld geleend kan worden, slaat erg goed aan in Nederland. Er wordt door alle groepen uit de samenleving op deze manier tijdelijk een klein bedrag geleend.

Lenen zonder BKR toetsing

Een belangrijke reden waarom de minilening zo populair is in Nederland, is vanwege het kunnen lenen zonder BKR toetsing. De minilening is de enige lening in Nederland waarbij er bij de aanvraag geen BKR toetsing wordt gedaan. Voor een ieder, die een negatieve BKR registratie heeft, een uitkomst. Met een negatieve BKR registratie is het namelijk niet mogelijk een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten bij een bank of online kredietverstrekker. Zij zullen vanwege de negatieve BKR registratie elke lening aanvraag weigeren.

Hoe is het dan wel mogelijk een minilening af te sluiten? Dat zit zo: de minilening verstrekkers zijn niet aangesloten bij het BKR. En zijn daarom niet verplicht een BKR toetsing te doen bij de aanvraag. In plaats daarvan doen zij hun eigen toetsing. Deze is minder streng en vraagt om minder papieren en documenten. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een loonstrook mee te sturen. Oftewel: ook zonder baan, zonder salaris, is deze lening aan te vragen.

Foto: StockSnap/Pixabay