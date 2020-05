‘ProtectAir blijkt online bestverkochte kalknagelbehandeling’

GRONINGEN – Marktonderzoek heeft uitgewezen dat meer dan de helft van de online aankopen van kalknagelproducten in 2019 een product van ProtectAir is geweest.

Dat meldt ProtectAir op haar website. Het van radio en televisie bekende middel tegen kalknagels heeft als missie voeten en schoenen gezond, fris en veilig te houden en biedt als enige een complete behandeling tegen schimmelnagels, inclusief medische schoenenspray. “Onze unieke producten zijn de meest effectieve op de markt. Ze zijn uitvoerig getest, volledig gedocumenteerd, honderd procent veilig en bewezen effectief. En inmiddels zijn we online de best verkochte kalknagelbehandeling van Nederland!”

Kalknagelbehandeling

Nu de tijd van slippers en sandalen weer voor de deur staat, lijkt het een goed moment om kalknagels aan te pakken. “Het is belangrijk om daarbij de symptomen en oorzaak te behandelen”, aldus Marcel Bamberg, specialist bij ProtectAir. “Hierdoor krijgen schimmels geen kans en kan de geïnfecteerde nagel zich beter herstellen. De ProtectAir Kalknagel Kit is de enige complete behandeling op de markt die niet alleen de geïnfecteerde nagel behandelt, maar ook beschermt tegen herinfectie in de eigen schoen.”

“Kalknagels worden namelijk veroorzaakt door een besmettelijke schimmelinfectie die niet vanzelf geneest. Als de infectie niet behandelt wordt, kan deze zich snel verergeren en zich makkelijk verspreiden naar andere nagels”, waarschuwt Bamberg. “Bij het ontdekken van de kalknagel is de kans groot dat de schimmel zich al naar de schoen heeft verspreid. Daar is het zeer lastig te behandelen en kan het de nagels blijven infecteren. Met als gevolg: een nagelinfectie die lastig geneest.”

Effectief en eenvoudig

Volgens Bamberg is de behandeling van ProtectAir zo effectief, dat 86% van de gebruikers al binnen vier weken zichtbaar resultaat ziet. “En het werkt heel eenvoudig”, vertelt de specialist. “Om te beginnen vijl je de geïnfecteerde nagel een keer per week. Zo verbeter je het uiterlijk en kan het nagelserum de nagel beter binnendringen. Vervolgens behandel je de geïnfecteerde nagel twee maal daags met het nagelserum. En daarna behandel je elke tien dagen de binnenkant van je schoenen met ProtectAir 10 Day Fresh Spray om ervoor te zorgen dat je schoenen beschermd blijven tegen schimmels.”

De 10 Day Fresh Spray is een gepatenteerde spray die ontwikkeld is in Duitsland. Het beschermt schoenen tot tien dagen met een behandeling en is goed voor wel 30 paar schoenen. “Bovendien is de spray niet alleen de beste schoenenspray die er is, de spray kan ook veilig op ieder oppervlak gebruikt worden. Het beschermt tegen schimmels, bacteriën en virussen en is geschikt voor deur- en handgrepen, het tafelblad, aanrecht, kranen en balie.”

Correcte diagnose

Wel adviseert ProtectAir om altijd te beginnen met het inwinnen van informatie bij de huisarts. “Welke behandelmethode je ook kiest, zorg altijd voor een correcte diagnose voordat je aan de behandeling begint. Nadat een arts de diagnose heeft gesteld en je er zeker van bent dat je een kalknagel hebt, kan er voor de beste behandelmethode gekozen worden die kalknagels kan tegengaan.” Voor de producten van ProtectAir kun je terecht op hun website, bij Bol.com en alle filialen van Etos en Albert Heijn.

Foto: ProtectAir