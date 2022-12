‘Recyclen van horeca keukenapparatuur aanzienlijk duurder’

GRONINGEN – Het recyclen van grootkeukenapparatuur is sinds vorig jaar fors duurder geworden. Dat schrijft Entree, het platform voor de horeca.

Sinds maart van vorig jaar wordt de recycling van grootkeukenapparatuur verplicht ondergebracht bij een nieuw stichting onder de naam Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). De voorzitter van Stichting NVLG Grootkeuken Recycling, kortweg SNGR, is allesbehalve blij met deze verplichting. Volgens hem wordt de gemiddelde restaurantkeuken hierdoor al snel duizenden euro’s duurder.

Buitenspel gezet?

De voorzitter van SNGR stelt dat de tarieven bij Stichting Open twee keer zo hoog liggen als de tarieven van Stichting NVLG Grootkeuken Recycling. Deze stichting is circa vijf jaar geleden speciaal opgericht voor de grootkeukenbranche en heeft onder andere horecaleveranciers als Hakvoort Professional en Veld Koeltechniek bij zich aangesloten. Maar SNGR lijkt nu buitenspel te worden gezet door de initiatiefnemers van Stichting OPEN, die volgens de voorzitter van SNGR te weinig kennis zouden hebben van grootkeukens.

Hogere restwaarde

Commercieel grootkeukenapparatuur heeft een hogere restwaarde dan bijvoorbeeld witgoed. Dit komt onder andere omdat professioneel keukenapparatuur doorgaans een tweede of zelfs derde leven krijgt. Echter wordt grootkeukenapparatuur door de nieuwe stichting in dezelfde productgroep geplaatst als witgoed en bovendien voor hetzelfde, veel hogere tarief gerecycled. Dat betekent volgens de SNGR-voorzitter dat horecaondernemers en -bedrijven dit in de portemonnee zullen gaan voelen.

Meer betalen per kilo

Zodra er nieuw grootkeukenapparatuur zal worden aangeschaft, zal er per kilo dus apparatuur aanzienlijk meer moeten worden betaald. Voor iets als een combisteamer zou het dan misschien om een paar tientjes gaan, maar wie een hele professionele keuken wil laten vervangen gaat hiervoor mogelijk tot in de duizenden euro’s meer betalen. Die kosten komen bovenop de al fors gestegen prijs van keukenapparatuur door inflatie en een tekort aan grondstoffen.

‘Geen vrije keus meer’

Hoewel SNGR zich aan de nieuwe regels heeft gecommitteerd, was het niet meteen van plan om zich zomaar bij de nieuwe verplichting neer te leggen. Ze beraadde zich als stichting en keek of er een ontheffingsaanvraag gedaan kon worden en juridisch advies kon worden ingewonnen. Deze verplichting zou namelijk betekenen dat er in de branche geen vrije keus meer zou zijn. En dat zou volgens de voorzitter niet moeten kunnen in een land als Nederland.

Of meer transparantie?

Waar de SNGR zich zorgen maakt om de vrijheid en de kosten, ziet de FME juist dat de nieuwe maatregel zal leiden tot meer transparantie en een gelijk speelveld voor alle producenten. De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie verwacht dat de nieuwe werkwijze zal bijdragen aan het gecoördineerd werken aan een circulaire economie zonder versnippering en winstoogmerk en met behoud van een ‘fijnmazig inzamelnetwerk’.

