Rijd je als startende ondernemer je auto zakelijk of privé?

GRONINGEN – Wanneer kies je als (startende) ondernemer voor een auto op naam van de zaak en wanneer voor privé? En ga je kopen of leasen? In dit artikel lees je de mogelijkheden.

Als je als ondernemer vaak de deur uit moet naar klanten of kantoor, is een bedrijfsauto geen overbodige luxe. Maar welke constructie kies je? Neem je een auto op naam van je bedrijf of kies je voor privé en noteer je enkel de zakelijke ritten? En ga je voor kopen of leasen? Het zijn de vragen waar veel startende ondernemers mee te maken krijgen en het antwoord is voor iedereen anders. Wat past het beste bij jouw situatie? In dit artikel lichten we de opties toe, waardoor de keuze voor jou een stuk makkelijker wordt.

Wat is een bedrijfsauto?

Allereerst is het van belang om een bedrijfsauto te definiëren en daar kunnen we kort over zijn. Een bedrijfsauto is simpelweg een auto die je zakelijk gebruikt. Dit kan onder andere een bestelauto, bestelbus, bakwagen, cabinebus of koelwagen zijn. Het maakt daarbij niet uit of de bedrijfsauto op je eigen naam staat of op die van de onderneming, zolang deze maar voorkomt in de boekhouding van je bedrijf. Maar er zijn wel een paar belangrijke verschillen tussen zakelijk en privé kopen of leasen. Welke vorm kies jij?

Auto op naam van de zaak

Een veel voorkomende constructie is een auto op naam van de zaak. Wanneer je een auto op naam van je bedrijf zet, komen alle kosten voor rekening van de onderneming. Dat is voor een startende ondernemer erg voordelig, want zowel de aanschaf als het onderhoud kan dan via de zaak worden vergoed. Daarbij mag je alle kosten ook nog eens aftrekken van de belasting; niet alleen de aanschaf en het onderhoud, maar ook de parkeerkosten, benzine, motorrijtuigenbelasting en de zakelijke autoverzekering.

Bedrijfsauto kopen of leasen?

Wanneer je een bedrijfsauto koopt krijg je te maken met aanschafkosten. Zoals gezegd mag je deze kosten van de winst aftrekken. Dat doe je niet in één keer, maar je trekt per jaar een deel van de totale kosten af. Ook bij het leasen van een zakelijke auto kun je, afhankelijk van de leasevorm, kosten aftrekken. Bij operational lease zijn de volledige maandelijkse leasefacturen aftrekbaar, maar bij financial lease zit in dat termijnbedrag ook een stuk aflossing. Het aflossingsdeel van dat termijnbedrag is niet aftrekbaar.

Privé aanschaffen, zakelijk gebruiken

Je kunt ook een privé auto gebruiken als bedrijfswagen. Je dient dan alle zakelijke kilometers bij te houden en kunt voor elke zakelijk gereden kilometer 19 cent van de belasting aftrekken. Houd dit goed bij, want als je bedrijfsauto niet in de boekhouding voorkomt is een autoverzekering zakelijk afsluiten niet mogelijk. Zorg dus dat je alle ritten registreert. Op die manier kun je de verhouding tussen privé en zakelijk gebruik namelijk goed aantonen en kun je mogelijk ook de onderhoudskosten (deels) aftrekken.

