RSN Safety opent nieuwe showroom in Grootegast

GROOTEGAST – RSN Safety, een toonaangevend bedrijf op het gebied van veiligheidsoplossingen, heeft onlangs met trots de deuren geopend van zijn nieuwe showroom.

De showroom was voorheen gevestigd, op de bovenverdieping van hun pand, aan de Ambacht 10 in Grootegast. Dit pand hebben zij nog steeds, maar wordt nu vooral gebruikt voor activiteiten ten behoeve van logistiek, voorraden en verzending. Het nieuwe pand aan de Rondweg 9, ook te Grootegast, is ontworpen om producten te kunnen presenteren en klanten een interactieve ervaring te bieden met de nieuwste veiligheid innovaties en technologieën.

Ontdek de toekomst van veilig werken

Met een ruim aantal vierkante meters is de showroom strategisch ingedeeld om bezoekers kennis te laten maken met een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige veiligheidsproducten. Van geavanceerde valbeveiligingssystemen tot veiligheidsschoeisel, de showroom van RSN Safety biedt een uitgebreide blik op de meest vooruitstrevende oplossingen op het gebied van veiligheid van gerenommeerde merken zoals; Kratos, Dassy, Mascot, Dirks en meer.

RSN Safety: “We zijn erg trots op onze nieuwe showroom en zijn blij dat wij onze klanten een unieke gelegenheid kunnen bieden om onze innovatieve producten te ervaren. Onze showroom weerspiegelt onze toewijding aan het leveren van hoogwaardige veiligheidsoplossingen die voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de industrie.”

Voor elk project een passend product

De showroom is niet alleen bedoeld voor klanten en partners, maar ook voor professionals die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Hierbij valt te denken aan aannemers, uiteenlopende installatiebedrijven, schilders, glazenzetters etc. Bij RSN Safety is voor elk project een passend product ter bevordering van de veiligheid te verkrijgen.

Bedrijfskleding, valbeveiliging & klimmaterialen

Kom eens langs in de showroom en laat je informeren door het deskundige personeel. Met toewijding en expertise staan zij altijd klaar om klanten persoonlijk bij te staan, waarbij zij ervoor zorgen dat het juiste advies wordt verstrekt met betrekking tot valbeveiliging, klimmaterialen zoals ladders en trappen, en hoogwaardige bedrijfskleding. Door het ruime assortiment kunnen zij je altijd voorzien van je benodigdheden.

