Slachterij Dik’s failliet verklaard, inboedel onder de veilinghamer

STADSKANAAL – Slachterij Dik´s in Stadskanaal heeft vanaf 30 augustus alle activiteiten gestaakt, op dat moment sprak de rechtbank Noord-Nederland namelijk het faillissement over het bedrijf uit. Dit betekent het einde van een van de weinige slachterijen in het noorden van het land. De volledige inboedel is nu te vinden op een online veiling op Onlineveilingmeester.nl.

Slachterij Dik’s kent een rijke historie in Stadskanaal. Het slachthuis heeft door de jaren heen dienstgedaan als een betrouwbare partner voor velen in de regio. Met een handvol lokale medewerkers werkte het bedrijf met passie en toewijding aan het leveren van mooie vleesproducten. Helaas viel eind augustus dus het doek, de exacte reden van het faillissement is niet bekend gemaakt.

Beschikbare items

Voor geïnteresseerden van objecten ten behoeve van de slacht- en vleesbewerkingsmachines is er een lichtpunt: de complete inboedel van de slachterij wordt te koop aangeboden op een online veiling. Van schietkooi tot gehaktmolen en van kettingtakels tot borstbeenzaag. Geïnteresseerden kunnen terecht op Onlineveilingmeester.nl om de beschikbare items te bekijken en mee te bieden.

Kavels bekijken

Op vrijdag 3 november tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen geïnteresseerden de kavels bekijken aan de Veenstraat in Stadskanaal. De kijkdag is vrij toegankelijk, aanmelding is niet noodzakelijk. Meebieden kan tot dinsdagavond 7 november, dan sluiten de kavels op de veiling namelijk vanaf 19.30 uur. Bieden kan, na gratis registratie, al vanaf €10 per kavel. Ga voor meer informatie en om te bieden naar de website.

Foto: Onlineveilingmeester.nl