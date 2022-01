‘Stablecoin kan in de toekomst een echt betaalmiddel worden’

GRONINGEN – Wanneer stablecoins goed worden ontwikkeld en onder streng toezicht komen te staan, kunnen de digitale cryptomunten wat toevoegen aan het betalingsverkeer van consumenten. Dat zegt Yanet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën.

Ze worden nu voornamelijk gebruikt voor het handelen op crypto exchanges zoals op het Nederlandse SATOS, maar we zouden er in de toekomst wel eens echt mee kunnen gaan betalen. Daarom maken toezichthouders zowel in de Verenigde Staten als in Europa al plannen voor het reguleren van deze zogenoemde stablecoins. Een stablecoin is een digitale munt die te allen tijde een vaste waarde vertegenwoordigd, in tegenstelling tot de bitcoin die zeer volatiel is en juist enorm in waarde kan stijgen of dalen. Er bestaan vandaag de dag al diverse stablecoins die de waarde proberen te spiegelen van 1 Amerikaanse dollar, zoals bijvoorbeeld de USDT, USDC en UST.

Marktwaarde stablecoins stijgt 414%

Uit onderzoek van onderzoeksbureau The Block Research blijkt dat de marktwaarde van alle stablecoins tezamen in het afgelopen jaar is gegroeid van 29 miljard dollar naar 149 miljard dollar. Dat is een stijging van maar liefst 414 procent. De interesse en het gebruik van stablecoins zit dus enorm in de lift. En toezichthouders zien deze nieuwe mogelijkheden ook. Juist omdat de populariteit en de vele mogelijkheden van stablecoins zo is gegroeid, kunnen ze niet anders dan er iets mee te doen. Zo wordt in de Verenigde Staten onder andere gedacht aan het laten aanvragen van officiële bankvergunningen voor de uitgevers van de stablecoins.

Meer duidelijkheid dankzij toezicht

Met toezicht op stablecoins kan het gebruik ervan veiliger worden gemaakt, zo is de achterliggende gedachte van de toezichthouders. En op dit moment schort het daar op z’n zachts gezegd nogal aan. Stablecoin-uitgever Tether komt bijvoorbeeld met enige regelmaat in het nieuws, omdat het bedrijf niet genoeg echte dollars zou aanhouden als onderpand van hun stablecoin USDT. En zonder deze reserves zou USDT simpelweg geen 1 dollar waard mogen zijn. Hoewel Tether stellig beweert dat hun reserves daadwerkelijk overeenkomen met het aantal uitgegeven stablecoins, zal de komst van regulatie ervoor kunnen zorgen dat er meer duidelijkheid komt.

ECB onderzoekt eigen digitale euro

Naast stablecoins die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar, worden er ook munten ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de euro of yen. De Europese Centrale Bank (ECB) voelt zich door deze ontwikkelingen zelfs genoodzaakt om zélf een digitale euro te onderzoeken. Maar ook techbedrijven springen in op de crypto revolutie. Meta (voorheen Facebook) ontwikkelt op dit moment een eigen munt die wordt gedekt door verschillende financiële activa zoals een mandje met valuta’s. Daarmee kun je in de toekomst binnen Facebook, WhatsApp en andere producten van Meta simpel en snel een transactie doen.

Foto: geralt/Pixabay