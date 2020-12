Subsidie voor ondernemers die hun bedrijf verduurzamen

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt een mkb-subsidie van 1 miljoen euro ter beschikking aan ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen.

Ondernemers houden zich steeds meer bezig met verduurzaming van hun bedrijf. Door te verduurzamen investeren ze in de toekomst van hun onderneming en kunnen ze ook het energieverbruik aanzienlijk verlagen. In sommige gevallen kan zelfs extra energie worden geproduceerd en teruggeleverd. In elk geval zorgt de verduurzaming op termijn voor winst. Niet alleen door middel van een hoger energielabel Groningen, maar ook in de vorm van een duurzamer Nederland.

Vernieuwing en groei

Hoewel verduurzaming in de toekomst geld zal opleveren, vergt het vaak wel een grote investering. Om ondernemers te stimuleren deze verduurzamingsslag te maken, heeft de provincie Groningen daarom een mkb-subsidie van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld. Alle ondernemers in Groningen die hun bedrijf willen vernieuwen, duurzamer willen maken en zich willen voorbereiden op de toekomst kunnen gebruik maken van de subsidie. Op die manier hoopt de provincie vernieuwing en groei in de economie te stimuleren.

Energielabel Groningen

De subsidie is onderdeel van het coronafonds van de provincie Groningen en kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verduurzamen van een bedrijfspand, het zelf opwekken van energie of een ander goed plan voor verduurzaming. Een bijkomend voordeel van de verduurzaming is dat het bedrijfspand naar een hoger energielabel kan worden getild. Een energielabel geeft de duurzaamheid en energiezuinigheid van een gebouw aan en is sinds 2008 verplicht voor utiliteitsgebouwen.

Verduurzamingsslag

Niet alleen in Groningen zijn ondernemers aan het verduurzamen. Ook in buurprovincie Drenthe slaan ondernemers de handen ineen om samen te verduurzamen. In het nieuw opgerichte Samenwerkende Bedrijven Drenthe proberen bedrijven als Smurfit Kappa en Avebe internationaal concurrerend te blijven. Het gaat niet alleen om verduurzaming op het gebied van energieverbruik, maar ook om het verduurzamen door middel van productinnovatie en innovatie op het gebied van grondstoffen. De samenwerkende hopen hierdoor tevens het (technische) talent aan boord te houden.

Foto: ColiN00B/Pixabay