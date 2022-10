Tekort grondstoffen zorgt voor schaarste grootkeukenmachines

GRONINGEN – Nu de horeca na de coronamaatregelen eindelijk weer open is, dient het volgende probleem zich aan: een tekort aan grootkeukenapparatuur.

Vanwege de lockdown en andere coronamaatregelen heeft de horeca een moeilijke tijd achter de rug. Inmiddels zijn alle hotels, restaurants en cafés weer open, maar kampt de horecabranche met een nieuw probleem en zit zij met de handen in het haar. Naast een toenemende inflatie en een nijpend personeelstekort, heeft ze nu namelijk ook te maken met een schaarste aan grootkeukenapparatuur. Denk hierbij aan grote fornuizen, spoelkeukens, koelwerkbanken, koelvitrines en vrieskisten.

Hogere prijzen en levertijden

Door een tekort aan grondstoffen is er op dit moment te weinig apparatuur, wat zorgt voor stijgende prijzen en oplopende levertijden. En het einde van deze schaarste lijkt nog lang niet in zicht, vreest de NVLG, de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur. De brancheorganisatie verwacht dan ook dat er diverse tekorten gaan ontstaan van bepaalde machines, zoals dat bij vrieskasten met glazen deuren nu al het geval is. Deze zijn in heel Europa niet of nauwelijks meer te krijgen.

Vraag nauwelijks bij te benen

De grondstoffen, materialen en onderdelen die nodig zijn voor het fabriceren van grootkeukenapparatuur zijn nu lastig leverbaar en bovendien aanzienlijk duurder geworden. Leveranciers van grootkeukenapparatuur willen het wel leveren, maar kunnen dat niet op tijd en alleen tegen fors hogere prijzen. Tegelijkertijd blijft de vraag naar commerciële keukenmachines vanuit de horeca hoog, maar is die vraag door leveranciers dus nauwelijks meer bij te benen.

Transportkosten verzesvoudigd

De reden voor het schaarser worden van grondstoffen is de grote vraag vanuit de Verenigde Staten en China. Vrijwel alle grondstoffen zijn hierdoor een stuk duurder geworden. Ook de gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben effect. En naast een tekort aan grondstoffen speelt de grote vraag naar containers eveneens een grote rol. Transportkosten worden hierdoor hoger en zijn in sommige gevallen zelfs verzesvoudigd. En dat maakt het probleem alleen maar groter.

Samenwerken met leveranciers

Het vernieuwen of verbouwen van (groot)keukens in de horeca gaat nu dus gepaard met fors hogere kosten en een langere planning. Horecaondernemers en -bedrijven zullen hun budget dus opnieuw tegen het licht moeten houden. Leveranciers die zijn aangesloten bij NVLG roepen horecaondernemers en -bedrijven op om aankopen en vernieuwingen eerder en beter in te plannen en daarbij met de leverancier samen te werken. Op die manier kan de horeca hopelijk snel weer als vanouds aan de slag.

Foto: StockSnap/Pixabay