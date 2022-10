Vijf stappen om een goede inschatting van je kapitaal te krijgen

GRONINGEN – Wil je weten hoeveel je kapitaal waard is in Groningen? Dat is heel eenvoudig om te regelen. In dit artikel lees je hoe je in vijf stappen een goede inschatting van je vermogen maakt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je precies waar je aan toe bent. Wees dus geen dief van je eigen portemonnee en volg deze stappen.

Bereken de waarde van je beleggingen

Vraag eerst je bank of verzekeraar naar de waarde van je beleggingen. Dit is vaak niet moeilijk te achterhalen en geeft je een eerste indicatie. Vervolgens kun je terecht bij een makelaar of financiële adviseur. Zij helpen je graag verder en geven je meer inzicht in de waarde van je bezittingen.

Tel alles bij elkaar op

Als je alles bij elkaar optelt, weet je ongeveer wat je kapitaal waard is. Houd er wel rekening mee dat dit bedrag kan fluctueren. Denk bijvoorbeeld aan de koersontwikkeling van aandelen of obligaties. Houd dus regelmatig de waarde van je kapitaal in de gaten. Zo blijf je op de hoogte van de stand van zaken en weet je precies wat je vermogen waard is.

Laat een taxateur de waarde van je huis inschatten

Als derde stap kun je de waarde van je huis laten taxeren. Dit is een formele inschatting van de marktwaarde van je woning. Een taxateur kijkt naar verschillende factoren, zoals de ligging, staat van onderhoud en oppervlakte. Op basis daarvan bepaalt hij of jouw huis meer of minder waard is dan vergelijkbare woningen in de buurt.

Vraag advies aan een erkend financieel adviseur

Een erkend financieel adviseur kan je ook helpen bij het inschatten van je kapitaal. Hij kent de financiële markten en weet precies hoeveel je bezittingen waard zijn. Ook is hij op de hoogte van belastingwetgeving en fiscale voordelen. Zo weet hij precies wat je kapitaal waard is en welke opties er voor je openstaan.

Vergeet niet om cryptovaluta mee te tellen

Tot slot moet je ook cryptovaluta mee laten tellen in de berekening van je kapitaal. Dit zijn digitale valuta, zoals Bitcoin en Ethereum. De waarde van deze valuta kan snel fluctueren. Houd dus regelmatig de koersontwikkeling in de gaten en let goed op wat je kapitaal waard is. Sinds kort telt de overheid cryptovaluta ook mee als kapitaal, dus houd hier goed rekening mee.

Al met al is het inschatten van je kapitaal in Groningen niet heel moeilijk. Volg de bovenstaande stappen en je weet precies waar je aan toe bent. Zo ben je goed voorbereid op eventuele veranderingen in de toekomst en kun je met een gerust hart naar bed.

Foto: AlexanderStein/Pixabay