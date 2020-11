Volgend jaar lagere vaste lasten? Zo pak je dit aan!

Maandelijks zijn de vaste lasten in de meeste huishoudens erg hoog. De huur/hypotheek, energie, internet enzovoort vormen een groot deel van de vaste lasten maar wist je dat hier ook op bespaard kan worden? Door over te stappen van provider of maatschappij kan dit jaarlijks behoorlijk wat centen schelen.

Hoe werkt het overstappen?

Het overstappen van een mobiele provider is vrij eenvoudig. Nederland heeft 4 providers met hun eigen zendmasten, KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Toch hebben we in Nederland meer dan 50 providers die mobiele abonnementen aanbieden. Hoe kan dat? Dit komt doordat de providers met de zendmasten hun zendmasten beschikbaar moeten stellen voor andere providers. Deze betalen weer een tarief aan één van de providers om van hun netwerk gebruik te maken.

Welke provider je ook kiest in Nederland, ze maken gebruik van de netwerken KPN, T-Mobile, Vodafone of Tele2. De kwaliteit en dekking van de netwerken is over het algemeen dus het zelfde behalve in het buitengebied.

Woon je redelijk afgezonderd bijvoorbeeld op een boerderij met weinig buren of ergens in het bos? Check dan zeker of de provider waarbij je aangesloten wilt worden een goede dekking heeft in dit gebied. Hierbij is het belangrijk om goed in te zoomen op het gebied waar jij woont. Dit komt namelijk best nauwkeurig. Zo zie je bijvoorbeeld bij Vodafone dat deze vrijwel geen dekking heeft in Veenhuizen en KPN wel.

Wanneer we het hebben over buitengebieden, dan zien we vaak dat T-Mobile over het algemeen de beste dekking heeft. Toch hoeft dit niet per se in jouw gebied te zijn. Check dit dus goed!

Nieuw toestel nodig?

Naast een goede dekking wil je natuurlijk het beste pakket. Deze kun je eenvoudig kiezen door de abonnementen en toestellen met elkaar te vergelijken. Het vergelijken doe je op een vergelijkingssite waar alle aanbiedingen en toestellen met elkaar worden vergeleken. Op zo’n vergelijkingssite worden dagelijks alle tarieven van de telecomproviders aangepast zodat je een nauwkeurig aanbod hebt. Zo’n vergelijkingssite maakt het je erg makkelijk aangezien je zelf het abonnement niet hoeft op te zeggen en een nieuwe hoeft af te sluiten. Dit wordt gewoon voor je geregeld via de overstapservice. Daarnaast is het bijna niet te doen om alle tarieven van de providers met elkaar te vergelijken zonder zo’n site.

Abonnement zonder mobiel

Bezit je al een toestel waarmee je nog prima uit de voeten kunt?? Dan kun je ook alleen sim only vergelijken. Op deze manier worden alleen de losse abonnementen met elkaar vergeleken. Dan kun je nog altijd zelf een nieuw toestel erbij kopen.

Overstapservice

Sommigen vragen zich af of ze door het overstappen niet met een dubbele telefoonrekening komen te zitten. Dit is niet het geval. Zo biedt bellen.com bijvoorbeeld een overstapservice waarbij je oude contract automatisch wordt opgezegd zodra je een nieuwe provider kiest. Let hierbij wel op dat je niet altijd kunt overstappen. Dit kan pas vanaf een bepaald aantal weken voor het einde van je contract.

Foto: JÉSHOOTS/Pexels