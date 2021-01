Wat zijn de kosten van een bankrekening?

GRONINGEN – Iedereen heeft een bankrekening nodig, maar deze kost bij de ene bank een stuk meer dan bij de andere. Waarom verschillen de kosten van elkaar?

Je kunt tegenwoordig supersnel een bankrekening openen. Binnen enkele minuten heb je je via internet aangemeld en ben je in het bezit van een betaal- of spaarrekening. De kosten van zo’n rekening verschillen echter enorm per bank. Daarom is het verstandig om niet direct de eerste beste bank te kiezen, maar eerst eens rustig de tijd te nemen om bankrekeningen met elkaar te vergelijken op basis van de mogelijkheden.

Meest populaire banken in Nederland

Uit onderzoek van bankingreview.nl blijkt dat ABN Amro, ING, SNS Bank en Rabobank de vier meest populaire banken zijn onder Nederlanders. Toch is het volgens de website niet verstandig wanneer je puur een bank kiest om de naam. Want naast dat de grotere banken onderling veel van elkaar verschillen, zijn er namelijk alternatieven die mogelijk beter bij jouw wensen en eisen aansluiten en bovendien goedkoper kunnen zijn.

Een rekening die past bij jouw situatie

Iedere bank hanteert zijn eigen tarieven voor het openen van een bankrekening en de rente die je ontvangt. De kosten van een bankrekening liggen veelal tussen de 20 en 60 euro en stijgen doorgaans elk jaar. De rente is daarentegen vaak nihil en tegenwoordig zelfs negatief wanneer je veel vermogen hebt. Het is dus vooral belangrijk om te kijken naar de extra mogelijkheden van een bankrekening en of dit past bij jouw situatie. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot het ontvangen van papieren of digitale afschriften.

Papieren of digitale bankafschriften?

Alle banken bieden vandaag de dag digitale afschriften waarop je maandelijkse in- en uitgaven staan genoteerd. Wie liever nog afschriften op papier ontvangt, moet dus goed opletten welke banken dit nog aanbieden. Bovendien worden papieren afschriften nu als extra dienst gezien, waardoor je hier meestal ook extra voor betaalt. Wanneer je dus bankafschriften op papier wilt ontvangen, kies je voor een andere bank dan een bank die alles volledig digitaal doet.

Kosten voor creditcards en rood staan

Een ander verschil tussen betaalrekeningen zit hem in de kosten voor creditcards en rood staan. De meeste banken rekenen voor het koppelen van een creditcard namelijk extra kosten. Daarbij maakt het vaak ook nog uit of je één of meerdere creditcards wilt koppelen. En de rente die je betaalt bij het rood staan kan ook flink meewegen in de kosten. De rentes die banken rekenen verschillen namelijk sterk van elkaar. Sta je vaak in het rood? Dan is het belangrijk om hier op te letten.

Foto: TheDigitalWay/Pixabay