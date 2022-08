Zimbabwe verkoopt gouden munten in strijd tegen inflatie

GRONINGEN – Om de huidige hyperinflatie tegen te gaan, verkoopt de centrale bank van Zimbabwe sinds eind vorige maand gouden munten.

In het Zuid-Afrikaanse Zimbabwe kampt al jaren met een economische crisis, maar de afgelopen tijd is het alleen maar erger geworden. De prijzen van goederen en diensten stegen twee maanden geleden met bijna 200 procent in vergelijking tot diezelfde periode in het jaar daarvoor. Daarom gaat de centrale bank goud verkopen aan particulieren en bedrijven, om op die manier de lokale munt te stabiliseren. Vanaf 25 juli kan men het muntstuk Mosi-oa-Tunya (De rook die dondert) kopen.

‘Liquide activa’

De centrale bank heeft 2.000 van deze muntstukken verspreid over de commerciële banken in het land. De munten hebben de status van ‘liquide activa’ gekregen, wat betekent dat ze simpel in contant geld kunnen worden omgezet én zowel lokaal, nationaal als internationaal kunnen worden gebruikt. De prijs van de munt wordt bepaald door de internationale goudprijs voor één ounce goud met daarbovenop 5 procent voor de productiekosten van het muntstuk.

Verzamelaarsobject?

Wie de Mosi-oa-Tunya koopt, kan deze bij de bank laten bewaren of mee naar huis nemen. Dat maakt het voor (internationale) verzamelaars ook een interessant product. Toen Zimbabwe eerder kampte met hyperinflatie werden biljetten gedrukt van miljarden en zelfs biljoenen Zimbabwaanse dollars. Die biljetten zijn inmiddels verzamelaarsobjecten geworden, en het zou goed kunnen dat dit met de gouden munten ook gaat gebeuren.

Inflatiebescherming

Maar waarom kiest de centrale bank van Zimbabwe niet voor munten van zilver verkopen? Dat komt omdat goud als vanouds bescherming biedt tegen inflatie. Het slaan van gouden munten in de strijd tegen inflatie is een bekend gebruik. Landen als Zuid-Afrika, China en Australië gebruiken al langer gouden munten om zichzelf te beschermen tegen de waardedaling van valuta. Daar worden ze echter niet gebruikt als betaalmiddel, maar als investering.

Grote goudvoorraad

Bovendien heeft land heeft een grote goudvoorraad. De export van dit goud is één van de meest belangrijke buitenlandse inkomstenbronnen. Officieel moet al het goud dat in Zimbabwe wordt gewonnen dan ook aan de centrale bank worden verkocht. Maar het komt ook voor dat producenten van het schitterende edelmetaal dit het land uit smokkelen om betaald te krijgen in Amerikaanse dollars dan in de lokale valuta. En dat is met hyperinflatie geen opmerkelijke keuze.

Foto: fietzfotos/Pixabay