14 oorlogs- en herdenkingsmonumenten in gemeente Loppersum voorzien van informatiebord

In het kader van 75 jaar vrijheid zijn 14 oorlogs- en herdenkingsmonumenten in de gemeente Loppersum voorzien van een informatiebord. Op de borden staat informatie over de geschiedenis van het monument. De borden geven inzicht in wat er in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is gebeurd in de verschillende dorpen van de gemeente Loppersum. Wethouder Rudi Slager (kunst en cultuur) onthulde het informatiebord bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Loppersum. Dit monument is eerder dit jaar geplaatst ter nagedachtenis aan zeven Canadese soldaten die daar tijdelijk begraven hebben gelegen.

Wethouder Rudi Slager (kunst en cultuur):

Tijdens de jaarlijkse herdenkingen, die worden bezocht door jong en oud, werden soms vragen gesteld over de monumenten. Wat voor betekenis heeft het monument en wat vertellen de Hebreeuwse teksten over het monument? Door het plaatsen van informatieborden bij de monumenten wordt hier een antwoord op gegeven. De borden staan bij monumenten voor verzetsstrijders en omgekomen Canadese soldaten, maar ook bij enkele herdenkingsmonumenten die ons doen herinneren aan een ooit levendige joodse gemeenschap in enkele dorpen van de gemeente Loppersum. Dat de Tweede Wereldoorlog nog erg leeft in de dorpen blijkt wel uit het feit dat er in 2020 nog een nieuw herdenkingsmonument is geplaatst op de begraafplaats in Loppersum.’

Fietsroute: vrij uitzicht over herwonnen land

Aan de oorlogs- en herdenkingsmonumenten is een fietsroute gekoppeld. Het is een route van 53 km door de gemeente Loppersum met de naam: vrij uitzicht over herwonnen land. De route voert langs alle 14 monumenten. De informatieborden en de fietsroute zijn ontwikkeld door Stichting Top van Groningen. De brochure is af te halen bij de VVV Informatiepunten in onze gemeente. Kijk op eemsdelta.groningen.nl voor meer informatie.

75 jaar vrijheid

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. De informatieborden zouden eigenlijk voor 5 mei 2020 onthuld worden. Vanwege het coronavirus is dat verplaatst naar oktober 2020.

Oorlogs- en herdenkingsmonumenten in gemeente Loppersum

De volgende oorlogs- en herdenkingsmonumenten in de gemeente Loppersum zijn voorzien van een informatiebord:

Oorlogsmonument, Concordiaplein Middelstum Joods monument, Stationsweg Stedum Joods monument, Rijksweg Garrelsweer Fokko Reinhard Zuidveld, Stadsweg Garrelsweer Oorlogsmonument, Torenplein ’t Zandt Oorlogsmonument, Loppersum Baarhuisje, Stedum Oorlogsmonument, dorpsplein Andreaskerk Westeremden Joods monument, hoek Molenweg/Schepperij Loppersum Tijdelijke graven, begraafplaats Wirdum Herdenkingsmonument Annette Katan, Borgweg Zeerijp Bevrijdingsmonument, Rijksweg Wirdum Oorlogsmonument begraafplaats Loppersum Oorlogsmonument begraafplaats Leermens

