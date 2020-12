Aangepaste openingstijden en dienstverlening in Eemsdelta

LOPPERSUM – Vanwege de samenvoeging van computersystemen zijn de meeste digitale formulieren van de nieuwe gemeente Eemsdelta tijdelijk niet beschikbaar.

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Eemsdelta worden de computersystemen van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samengevoegd. Daardoor kunnen we een korte periode niet alle dienstverlening bieden zoals u die van de gemeente gewend bent. Zo zijn de meeste digitale formulieren niet beschikbaar.

Iets melden? Formulier Meldpunt Openbare Ruimte. Wilt u meer weten over de aangepaste openingstijden en dienstverlening? Kijk voor de meest actuele informatie op www.eemsdelta.nl. In geval van spoed/calamiteiten is het gemeentehuis bereikbaar via 0596 – 54 82 00.

Foto: Gemeente Loppersum