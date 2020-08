Aanleg glasvezel (KPN) kern Loppersum

Vanaf de zomer van 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2021 legt KPN NetwerkNL glasvezel aan in de kern van het dorp Loppersum. Tijdens deze periode vinden er graafwerkzaamheden plaats. Inwoners worden per post door KPN geïnformeerd over de planning zodra zij aan het werk gaan in de straat.

Overzicht werkzaamheden

Een overzicht van de graafwerkzaamheden vindt u via Werk in Uitvoering op www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden en wekelijks op maandag in de Ommelander Courant.

Toestemming geven

U moet toestemming geven aan KPN om uw woning aan te sluiten op glasvezel. U ontvangt een brief van KPN met meer informatie.

Aansluiting op glasvezel

Globaal worden er vier stappen doorlopen totdat u gebruik kunt maken van glasvezel. Bekijk de aansluitstappen op de website van KPN of bekijk de video’s op het YouTube kanaal van KPN.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u terecht bij de heer J.M. van Luijk, beheerder gemeente Loppersum, 06-50073813.

Foto: Gemeente Loppersum