Aanleg windpark Hornsea Two vanuit Eemshaven in volle gang

Het is weer volop offshore wind drukte bij Buss Terminal Eemshaven. De aanleg van het Engelse windpark Hornsea Two, het grootste ter wereld, is in volle gang. Vanuit de Eemshaven wordt het zogenoemde onderwaterdeel geïnstalleerd. Dit houdt in dat zware-ladingrederij Jumbo Shipping 165 funderingspalen en 165 verbindingsstukken (gedeelte tussen de fundatie en de torenpaal) vanuit Duitsland, Denemarken en Engeland (klein aantal) naar de Eemshaven transporteert, die vervolgens door het installatieschip Innovation van DEME Offshore aan boord worden gehesen en voor de Engelse kust in zee worden geplaatst. Op onderstaande foto zijn beide processen mooi in één beeld te zien.

Hornsea Two

Het Hornsea Two-windpark is eigendom van de Deense energiegroep Ørsted en zal bestaan uit 165 Siemens Gamesa-turbines van 8 MW. Met een totaal vermogen van bijna 1,4 GW gaat het park ongeveer 1,3 miljoen huishoudens voorzien van groene stroom. Het windpark zal uiteindelijk met een offshore oppervlak van 462 km² het grootste offshore windpark ter wereld zijn. Naar verwachting is het park in 2022 volledig operationeel.