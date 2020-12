Ab Hooyer uit Middelstum ontvangt Waarderingsprijs

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Loppersum is voor de laatste keer de Waarderingsprijs uitgereikt. Ab Hooyer uit Middelstum is uitgeroepen tot winnaar.

Waarderingsprijs

De Waarderingsprijs is door de gemeenteraad in het leven geroepen om vrijwilligers die onze mooie gemeente op de kaart zetten een pluim te geven. De prijs is voor één persoon of een groep inwoners die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd. De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering Ab Hooyer uitgeroepen tot winnaar. De jury roemt de vele activiteiten van Hooyer. Na zijn werkzame bestaan als boer heeft hij veel vrijwilligersactiviteiten op zich genomen. Hij vervult in vrijwel alle verenigingen, organisaties en initiatieven in Middelstum een sleutelrol. Hij is vrijwilliger bij het dorpsloket van Middelsoam, de gereformeerde kerk, de Historische vereniging en de onderhoudsploeg van de begraafplaats. Hij zorgt voor soep na een uitruk van de brandweer. Hij vervoert zieken naar het ziekenhuis of verzorgingshuis en doet boodschappen voor zieken en ouderen. Hij is dagelijks onvermoeibaar op pad voor de gemeenschap en is een steun en toeverlaat voor velen in Middelstum. Hij is een graag geziene, vriendelijke man. Een zeer sociaal persoon die de tijd en een luisterend oor biedt aan iedereen. Tekenend voor de brede waardering van het dorp Middelstum voor zijn inzet is het ongekend hoge aantal mensen dat hem heeft genomineerd. Namens de waarderingscommissie overhandigde Geert Jan Reinders tijdens de raadsvergadering een bronzen beeldje en een cheque ter waarde van €500 euro aan Ab Hooyer.

Eervolle Vermelding

Noaberschap Garrelsweer ontving een Eervolle Vermelding van de waarderingscommissie. Een week na de start van de coronacrisis ging de coronahulplijn in Garrelsweer al van start. In de weken daarna werd er volop gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld voor het maken van een praatje of een hulpvraag zoals boodschappen doen voor kwetsbare inwoners van Garrelsweer en Winneweer. Ook werden de huisartsen ontlast doordat het Noaberschap in deze dorpen medicijnen rondbracht. Namens de waarderingscommissie overhandigde Geert Jan Reinders tijdens de raadsvergadering een cheque ter waarde van €100 euro aan Ids en Silvia Osinga van Noaberschap Garrelsweer.

