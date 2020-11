Aftermovie opening zonnedijk in de Eemshaven

De zonnedijk in de Eemshaven van ontwikkelaar Solarfields Nederland is vorige maand feestelijk geopend door basisschoolleerlingen van SWS De Dobbe uit Roodeschool Gemeente Het Hogeland. Op de dijk, eigendom van Groningen Seaports, is sinds deze zomer een zonnepark gerealiseerd van ruim 17.000 panelen. De energie die door het zonnepark wordt opgewekt wordt afgenomen door Vattenfall en is vooral bedoeld voor bedrijven die in de directe omgeving van de haven zijn gevestigd.