Ambtsketen gemeente Eemsdelta is klaar

Ruimte, rust, de prachtige omgeving met de mooie historie, het weidse uitzicht en overal water. Deze elementen vormden de inspiratie voor Damster edelsmid Henk Peperkamp voor het ontwerp van de nieuwe ambtsketen van de gemeente Eemsdelta. Tijdens een bijeenkomst van de raadsklankbordgroep op 9 december heeft Henk Peperkamp de keten aan burgemeesters Koos Wiersma, en Gerard Beukema en Hans Engels overhandigd. De keten wordt op 4 januari 2021 pas officieel omgehangen bij waarnemend burgemeester Gerard Beukema van gemeente Eemsdelta.

In de vorm van de schakels zijn de horizon, de akkers en scheepvaart te zien. In 15 schakels zijn afbeeldingen verwerkt van kenmerkende cultuurhistorische objecten uit het heden en het verleden van de gemeente Eemsdelta. Denk hierbij aan het Raadhuis in Appingedam, de haven van Delfzijl en het Garsthuizer Voorwerk in de gemeente Loppersum. Geen enkele schakel is gelijk. Op de overige schakels zie je afbeeldingen die een ode zijn aan het Eemsdelta landschap met bomen, vogels, kronkelende maren en bruggen.

Details over de keten

De ambtsketen wordt bewaard in een handgemaakte tuigleren koffer met suède inleg. Deze is gemaakt door een van de allerbeste leerbewerkers van Europa, Karin Bentvelzen, die aan de voorzijde handmatig het wapen van Eemsdelta in reliëf heeft aangebracht. Aan de binnenzijde van de koffer is een gegraveerde zilveren plaquette geplaatste met daarop een toelichting. De keten is gemaakt van eerste gehalte zilver en bevat een draaibare penning met het Rijkswapen aan de ene zijde (in geval van landelijke taken) en het wapen van Eemsdelta (in geval van gemeentelijke aangelegenheden) aan de andere kant. De ambtsketen bestaat uit meer dan 220 onderdelen en is vervaardig met tal van technieken als bijvoorbeeld smeden, ajour zagen, laseren, polijsten en stralen en bevat meer dan 250 las- en soldeerverbindingen. De keten is eerst handmatig ontworpen en getekend. Vervolgens geheel 3d uitgetekend om het ontwerp in een eerder stadium te presenteren en om de juiste pasvorm en exacte maatvoering van iedere schakel te garanderen. Dit proces is voorbereid en begeleid door de werkgroep Ambtsketen, waarvan burgemeester Hans Engels de voorzitter is.

Foto: Gemeente Loppersum