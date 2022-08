Atelierroute Van Eems tot Westeremden viert 10-jarig bestaan met boek

EEMSDELTA – Dit jaar bestaat de atelierroute Van Eems tot Westeremden in de noordoostelijke regio van de provincie Groningen precies 10 jaar. Tijd voor een feestje dus!

Om dit heuglijke feit te vieren is er een kunstboekje uitgegeven. Een boekje met informatie over alle deelnemende kunstenaars en hun werk, met de titel 10 jaar ruimte voor kunst. Burgemeester Ben Visser heeft een voorwoord geschreven. De uitgave van het boekje werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Eemsdelta, de Stichting Eemsmond, het Cultureel Platform Appingedam en een aantal adverteerders uit de gemeente Eemsdelta.

Atelierroute

De atelierroute trekt jaarlijks honderden bezoekers uit alle windstreken van het land. De kunstenaars openen hun deuren in de weekenden van 3 & 4 en 10 & 11 september van 11.00 tot 17.00 uur. De route is in 2012 gestart om het werk van de kunstenaars die hier leven zichtbaar te maken, niet alleen voor de mensen in de omgeving, maar vooral ook voor de geïnteresseerde kunstliefhebbers ver daarbuiten. Bovendien kunnen de bezoekers op weg van het ene naar het andere atelier genieten van het prachtige Groninger landschap.

Foto: Stichting Atelierroute van Eems tot Westeremden