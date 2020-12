Avantium krijgt miljoenen subsidie van Nationaal Programma Groningen voor ‘icoonproject’

Avantium N.V., een toonaangevend technologiebedrijf in de duurzame chemie, maakt bekend dat het Nationaal Programma Groningen de toekenning van een subsidie van 7,5 miljoen euro aan het bedrijf heeft bevestigd ter ondersteuning van de bouw van een 5 kiloton FDCA (furandicarboxylzuur)-fabriek op het Chemie Park in Delfzijl. Deze subsidie maakt deel uit van een financieringsmix van 30 miljoen euro die Avantium en het Groningse consortium (de provincie Groningen, Groningen Seaports en de regionale investeringsfondsen NOM, FondsNieuweDoen, Investeringsfonds Groningen en Groeifonds) in januari van dit jaar zijn overeengekomen en die eerder is aangekondigd.

Het Nationaal Programma Groningen – een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de Provincie Groningen en tien gemeenten – investeert in projecten die bijdragen aan de toekomst en welvaart van Groningen, gericht op economische ontwikkeling, de kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en duurzaamheid. Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft maandag 7 december de toekenning aan Avantium van een subsidie van 7,5 miljoen euro ter ondersteuning van de bouw van Avantium’s FDCA-fabriek bevestigd en aangewezen als een ‘icoonproject’ voor de regio.

Volledig duurzame chemische industrie

FDCA is de belangrijkste bouwsteen voor PEF (polyethyleen furanoaat), een plantaardige, volledig recyclebare kunststof met een combinatie van milieuvoordelen en uitstekende functionaliteit. De FDCA-fabriek zal volgens plan in 2023 worden opgestart en zal zorgen voor ongeveer 60 banen in de regio.

Avantium CEO Tom van Aken: “We zijn blij met de steun van het Nationaal Programma Groningen voor de bouw van onze eerste commerciële fabriek. Met de Noordelijke regio delen we de ambitie om een volledig duurzame chemische industrie te realiseren”.

Financieringsmix

Avantium en het Groningen consortium hebben eerder dit jaar al een overeenkomst gesloten over de voorwaardelijke financieringsmix van 30 miljoen euro voor de bouw van de FDCA-fabriek. De 7,5 miljoen euro subsidie van het Nationaal Programma Groningen maakt deel uit van deze financieringsmix. Avantium en het Groningse consortium zullen de details over de resterende 22,5 miljoen euro indien van toepassing nader bekendmaken.

Bron: Avantium

De beoogde locatie van Avantium op het Chemie Park in Delfzijl (foto: Groningen Seaports)