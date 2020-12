Begraafplaatsen zijn visitekaartje dankzij ruim 100 vrijwilligers

De afgelopen jaren is er een hoop gebeurd op de begraafplaatsen in de gemeente Loppersum. Ruim 100 vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met het opknappen van oude graven en het onkruidvrij houden van de paden. Mede dankzij de inzet en het enthousiasme van deze vrijwilligers zijn de veertien gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen in onze gemeente een visitekaartje die we per 1 januari 2021 met trots overdragen aan de gemeente Eemsdelta.

Gedenksteen bij armenlap

Op initiatief van de vrijwilligers en de Historische Verenigingen is op de begraafplaatsen ’t Zandt en Loppersum het afgelopen jaar een gedenksteen geplaatst bij het armenlap. Een armenlap is een plek op een begraafplaats waar mensen zonder naamsherinnering zijn begraven. De gedenksteen is geplaatst als herinnering aan deze personen. Een onthulling van beide monumenten was niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. Wethouder Pier Prins nodigt de vrijwilligers normaal gesproken aan het einde van het jaar uit voor een gezamenlijke en gezellige bijeenkomst om hen te bedanken voor hun inzet. Omdat ook dit niet mogelijk is, ontvangen de vrijwilligers thuis een attentie. Wethouder Pier Prins: “Wij waarderen het werk van alle vrijwilligers enorm. Ze zijn van grote waarde voor de dorpen. Met elkaar verzetten zij een hoop werk”.

Foto: Gemeente Loppersum