Bekijk hier: actuele informatie over coronavirus

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We gaan per 1 juli van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 1,5 meter afstand blijft de norm. Kijk op de site van de Rijksoverheid welke maatregelen er gelden per 1 juli.

In deze factsheet staan alle maatregelen op een rij.

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de maatregelen die zijn genomen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Loppersum.

Informatie, laatste nieuws en maatregelen

Hieronder staan een aantal snelkoppelingen, hiermee gaat u rechtstreeks naar het onderwerp van uw keuze.

Foto: Gemeente Loppersum