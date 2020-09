Beschikbare bouwkavels in de gemeente Loppersum

Mooi wonen aan de rand van een dorp? Plannen om zelf te bouwen, met veel vrijheid? In de dorpen Loppersum, Middelstum, Stedum en Westeremden zijn bouwkavels te koop. Actuele informatie over deze bouwkavels kunt u vinden via een interactieve kaart op onze website. Hier staan gegevens over de beschikbaarheid (te koop, verkocht of in optie), de prijs en de oppervlakte. Op de kavels mag welstandsluw worden gebouwd: dit houdt in dat er meer mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot het ontwerp en het gebruik van materialen. Bekijk de beschikbare kavels op: www.loppersum.nl/kavels. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente via 0596-548200 of gemeente@loppersum.nl.

Foto: Gemeente Loppersum