Bespaarpakketjes voor bezoekers duurzame demowoning Middelstum

Op donderdag 10 december 2020 heeft wethouder Bé Schollema in Loppersum het eerste bespaarpakketje in ontvangst genomen van Hubo-eigenaar Arnold Hol. De groene pakketjes bevatten materiaal om eenvoudig energie te besparen in huis, zoals led-lampen, tochtstrips en een tijdklok. Bé Schollema: “Bezoekers van de demowoning die op de website van het Energieloket een quickscan hebben laten maken kunnen gratis een bespaarpakketje meekrijgen. In de demowoning krijg je advies over energiebesparing en met dit pakketje kun je meteen aan de slag.”

Inspireren en informeren

In de duurzame demowoning in Middelstum kunnen inwoners informatie krijgen over het verduurzamen en/of aardgasvrij maken van hun woning. De demowoning wordt zelf ook verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt. Dit gebeurt op zo’n manier dat bezoekers kunnen zien hoe dit gedaan is. De demowoning in Middelstum beschikt over een ruime expositieruimte waar onlangs diverse duurzame installaties, isolatiemateriaal en dergelijke zijn geplaatst. Naast de vaste expositie zijn er in de toekomst wisselende mini-tentoonstellingen te bekijken over duurzame onderwerpen als bijvoorbeeld waterbesparing en afvalvermindering.

Op afspraak geopend

De demowoning is op werkdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur op afspraak geopend voor bezoekers. Inwoners kunnen via het e-mailadres duurzamedemowoning@loppersum.nl een afspraak maken om de diverse materialen te bekijken en persoonlijk advies te krijgen over verduurzaming. Bezoekers die vooraf een quickscan van hun woning laten maken op het Energieloket en deze uitgeprint meenemen om in de demowoning te bespreken, krijgen gratis een bespaarpakketje mee (zolang de voorraad strekt).Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen en het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk.

Foto: Gemeente Loppersum