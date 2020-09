Beweegtuin Leermens geopend

Sociaal Vitaal Leermens! Wethouder Bé Schollema was aanwezig bij de opening van de beweegtuin in Leermens op donderdag 3 september. Op initiatief van dorpsbewoners is er om het grote voetbalveld, dat ook beschikbaar is voor evenementen, op een vernieuwde ondergrond, een jeu de boules-baan, tafeltennistafel en nieuw basketbalnet gekomen. Acht duurzame outdoor fitnesstoestellen maken de beweegtuin compleet.

Nationaal Programma Groningen

De aanleg van een beweegtuin in Leermens is onderdeel van het project dorpsinitiatieven gemeente Loppersum. Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum