Bezoek minister Kaag aan Eemshaven

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was woensdagmiddag op werkbezoek in Eemshaven en Veendam. In de Eemshaven werd de minister onder meer door Groningen Seaports-CEO Cas König bijgepraat over de ontwikkelingen in dé energiehaven van Noordwest-Europa, met name op het gebied van de offshore windindustrie. Ook voer de minister op een boot van Amasus Shipping om de ontwikkelingen in de haven met eigen ogen te bekijken. In Veendam bezocht Kaag HyStock van Gasunie. Dat is een project om waterstof op te wekken via zonnepanelen. Ook wordt gekeken of die waterstof kan worden opgeslagen in zoutcavernes in Veendam.

(foto’s: Diepzeekonijn.nl)

Foto: Groningen Seaports