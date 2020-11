Artikel in Bilfinger Magazine met CEO Cas König over de toekomstige waterstofeconomie. Midden in de coronacrisis kwam Groningen Seaports met een verrassend en optimistisch bericht: de industrie in Noord-Nederland loopt tien jaar voor op de klimaatdoelen van Parijs. CEO König

vertelt over hoe ze ‘m dat flikten en over de hoge ambities voor de komende jaren, vooral op het gebied van waterstof.

[embedded content]

[embedded content]