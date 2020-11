Bouw windturbines Windpark Oosterhorn in Delfzijl gestart 

De aanleg van de eerste windturbines op Windpark Oosterhorn is sinds afgelopen maand (oktober) volop aan de gang. Dit windpark omvat uiteindelijk achttien Vestas-windturbines van 4,3 MW en wordt momenteel op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl gebouwd in opdracht van Eneco en YARD ENERGY. De voorbereidingen lopen al vanaf 2017 en de daadwerkelijke werkzaamheden zijn begin dit jaar door aannemer Van Hattum en Blankevoort gestart. Inmiddels is begonnen met de bouw van de turbines zelf. Windpark Oosterhorn wordt uiteindelijk aangesloten op het schakelstation Weiwerd van TenneT. Van daaruit gaat deze groene stroom het net op, naar zowel huishoudens als de bedrijven op het industriegebied in Delfzijl. Windpark Oosterhorn zal volgens planning eind 2021 operationeel zijn.

Een torendeel van één van de windturbines van Windpark Oosterhorn is op de fundatie geplaatst