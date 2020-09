Breedste schip ter wereld in Eemshaven

Afgelopen zaterdag liep het breedste schip ter wereld de Eemshaven binnen. Het schip Ramform Titan heeft een breedte van maar liefst 70 meter en wordt ingezet voor seismisch onderzoek. Seismisch onderzoek wordt met name ingezet in de olie- en gasindustrie.

De Ramform Titan is, samen met haar drie zusterschepen, één van de krachtigste seismische schepen ter wereld. Het schip kan maar liefst 24 zogeheten streamersecties van elk 10 kilometer lang slepen om aardlagen te onderzoeken naar olie- en gasvelden. Het futuristische ontwerp van de Ramform Titan is ontworpen in Noorwegen, waarbij het idee afstamt van de Noorse Kustwacht. De seismische vloot van de rederij PGS bestaat uit meerdere schepen van breedtes over de 40 meter.

Vandaag in @WindEemshaven de Ramforn Titan ; breedste schip die we hebben mogen ontvangen in de @GroningerHavens pic.twitter.com/e8Jxickfdu — Erik Bertholet (@ErikBertholet) September 21, 2020

Scheepsagent DHSS wist de Ramform Titan naar de Eemshaven te halen. Het bedrijf heeft de rederij van de Ramform Titan, PGS, al sinds de oprichting in 1997 als klant. De Ramform-schepen doen dan ook vaak Nederlandse havens aan. Op de website van Eemshavenonline staan meer foto’s van het schip.