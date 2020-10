Burgemeester Hans Engels: Houd nog even vol!

Beste inwoners,

Na de landelijke versoepelingen van een aantal coronamaatregelen voor de zomervakantie hoopten we allemaal dat de terugkeer naar ons normale leven in zicht was. ‘Gewoon’ weer naar het werk en naar school. ‘Gewoon’ weer de sociale contacten met familie en vrienden aanhalen. ‘Gewoon’ weer op vakantie of een dagje uit. ‘Gewoon’, zoals het was vóór de coronacrisis.

Langzamerhand zien wij dat mensen steeds losser omgaan met de naleving van de richtlijnen. Dat is heel begrijpelijk, maar onverstandig gezien de actuele situatie rond het coronavirus. Helaas lopen de besmettingen in een snel tempo op. Ook in onze provincie.

Wij doen het als gemeente Loppersum best goed, het aantal positief geteste inwoners is relatief laag in vergelijking met andere delen van onze provincie en ons land. Daar mogen wij samen trots op zijn.

Ik ben onder de druk van het feit hoe u met deze situatie omgaat. Ik zie veel mooie, creatieve voorbeelden van individuele inwoners, organisaties en verenigingen om toch dingen mogelijk te maken binnen de strenge kaders die nu gelden. Hierin wordt op een positieve en constructieve manier met ons als gemeente samengewerkt.

Daarom wil ik u vragen: Houd nog even vol! Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat het virus zich nog verder en sneller verspreid en dus heftiger maatregelen noodzakelijk zijn.

Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en de ander.

Hans Engels

Burgemeester gemeente Loppersum

Foto: Gemeente Loppersum