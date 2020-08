Burgemeester Hans Engels reikt Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Gast

Foto: Jan Pit

Burgemeester Hans Engels reikt een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Jan Gast uit Middelstum. De uitreiking vond plaats tijdens een bijzondere gelegenheid op zaterdag 29 augustus bij Tennisclub Mentheda. De heer J. Gast is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 1980 zet de heer Gast zich in als vrijwilliger van Tennisclub Mentheda in Middelstum.

Vanaf de oprichting van de tennisclub in 1980 voert Jan Gast onderhoudswerkzaamheden uit aan de banen en het groen van het tennispark. Jan is meerdere uren per week aanwezig op het tennispark om uiteenlopende klussen uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bladvrij maken van de banen, zout strooien tegen groenaanslag, gravel aanvullen, de banen gereed maken voor de competities en de sproei-installaties controleren en zo nodig repareren.

Jan heeft meegewerkt aan de bouw van een nieuwe kantine in 1995. Evenals met de opbouw van de oefenmuur en het bouwen en plaatsen van een materiaalhok.

Naast al het vrijwilligerswerk is Jan zelf ook een gedreven tennisser. Hij heeft Tennisclub Mentheda geweldig vertegenwoordigd tijdens 40 jaar sportief competitietennis. Ook zorgde hij samen met zijn echtgenote voor veel nieuwe aanwas en gaf hij vaak belangeloos tennisles aan nieuwe leden. Zijn enthousiasme was aanstekelijk.

De heer Gast kan dan ook worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Foto: Gemeente Loppersum