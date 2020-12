Burgemeester Hans Engels reikt Koninklijke Onderscheiding uit aan de heren Bultje en Van Heerde

Raadsleden Chris Bultje en Jan van Heerde van de gemeenteraad van Loppersum ontvangen op donderdag 17 december 2020 tijdens de buitengewone raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Bultje

De heer Bultje ontvangt de onderscheiding, omdat hij vanaf 2002 (met een onderbreking) ruim 18 jaar raadslid is geweest van de gemeente Loppersum. Vanaf 2019 is hij fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van Heerde

De heer Van Heerde mag zich voortaan ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij ontvangt de onderscheiding, omdat hij ruim 12 jaar raadslid is geweest voor de ChristenUnie.

Beide heren krijgen de onderscheiding uit handen van burgemeester Hans Engels.

Foto: Gemeente Loppersum