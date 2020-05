Buss rondt omvangrijk offshore project af voor windpark

EEMSHAVEN – Buss Energy Group rond omvangrijk offshore project af voor windpark Trianel Borkum II.

Deze week verliet het installatieschip Blue Tern de terminal in de Eemshaven voor de laatste keer en werden de laatste twee masten van het windpark Trianel Borkum II geplaatst. Daarmee kwam er een einde aan het elfde offshore project dat Buss Energy Group met succes heeft voltooid vanuit Buss Terminal Eemshaven.

Buss Terminal Eemshaven deed dienst als basislocatie voor de opslag, voormontage en verscheping van de 32 windturbines. De inbedrijfstelling van de windturbines met een capaciteit van rond de 200 megawatt staat gepland voor halverwege dit jaar. De tweede uitbreidingsfase van het eerste gemeentelijke offshore windpark ligt 45 km ten noorden van Borkum. De geplande bedrijfsperiode is 25 jaar.

Twee keer de Martinitoren

Buss Energy Group was verantwoordelijk voor de havenlogistiek voor het project Windpark Trianel Borkum II in de Noordzee. Buss Energy Group leverde turnkey havenlogistiek, inclusief bijbehorende services op het gebied van engineering, kwaliteit en operationele veiligheid voor het project. Hierbij ging het met name om het lossen, opslaan en voormonteren van grote componenten voorafgaand aan installatie op zee.

Buss wist met eigen materieel vele tonnen te verplaatsen: de masten van de windturbines wegen 380 ton per stuk, de gondels 425 ton per stuk. Ieder rotorblad heeft een lengte van bijna 75 meter. De voormontage van de turbines werd uitgevoerd met eigen personeel onder toezicht van de technische afdeling van de Buss Energy Group. Op zee komt de hoogte van iedere windturbine uit op meer dan 200 meter, gemeten vanaf de zeebodem tot het uiteinde van het rotorblad. Ter vergelijking: daarmee zijn deze turbines twee keer hoger dan de Martinitoren. De diameter van de tot stervorm gemonteerde rotoren is 152 meter.

Totaal pakket

“We prijzen ons gelukkig dat we met Buss een buitengewoon competente en betrouwbare partner hebben gevonden voor een naadloos verloop van het project,” zegt Klaus Horstick, Commercial Director van Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG. “We willen met name de toegewijde werknemers bedanken voor hun steun tijdens dit uitdagende, grootschalige project en voor al hun oplossingen voor zelfs de lastigste problemen”, vult Irina Lucke, Technical Managing Director van Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG, aan.

In totaal hebben 65 collega’s van Buss aan het project gewerkt. “Tot voor kort lag onze focus in de offshore sector op havenlogistiek. Dankzij de overname van twee in windenergie gespecialiseerde bedrijven vorig jaar zijn we nu als bedrijf in staat het totale pakket services op het gebied van installatie en onderhoud van windturbines en rotorbladen aan te bieden,” zegt Martin Schulz, Managing Director van Buss Energy Group.

Foto: Groningen Seaports