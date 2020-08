Chemiecluster Noord-Nederland: “Chemie kom je óveral tegen”

Artikel van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) over het chemiecluster in Noord-Nederland.

Nederland zonder chemie is “als een weiland zonder koeien”, aldus Henri Kats, Business Manager Chemicals bij Groningen Seaports. Kats is verbonden aan het chemiecluster Noord-Nederland. Samen met de vier andere chemieclusters in ons land vormen zij de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie. In de zomerserie Clemieclusters Nederland stellen we ze aan je voor. In deze aflevering zetten we de spotlights op Noord-Nederland waar chemiebedrijven volop inzetten op de vergroening van de industrie.