College Loppersum verrast kinderen met Sint-Maarten boekenpakket

Op woensdag 11 november is het Sint-Maarten. Normaal gesproken zou het college van de gemeente Loppersum de deuren van het gemeentehuis openen voor zingende kinderen. Dit jaar kan dat helaas niet doorgaan door de coronamaatregelen. Het college wil de basisschoolkinderen toch graag een traktatie aanbieden. Dit jaar is dat niet in de vorm van warme chocolademelk, broodjes bockworst en mandarijnen, maar krijgen de kinderen een boekenpakket.

Alle basisscholen in de gemeente Loppersum hebben een boekenpakket met (prenten)boeken over Sint-Maarten gekregen. Burgemeester Hans Engels hoopt dat de kinderen ondanks alle maatregelen en veranderingen in hun dagelijkse leven, toch een fijn Sint-Maartenfeest hebben. “Ook in het leven van kinderen is er veel veranderd. Ze zien opa en oma niet meer, verjaardagsfeestjes worden niet of in heel kleine kring gevierd. Daarom ben ik blij dat het lampion-lopen door kan gaan.”

Poster “Sint-Maarten gaat dit jaar onze deur voorbij”

De Veiligheidsregio Groningen heeft besloten dat het lopen langs de huizen en winkels door kan gaan. Optochten, evenementen en andere samenkomsten zijn niet toegestaan. Uiteraard mogen mensen zelf bepalen of ze hun deur openen. Voor mensen die niet open willen doen, is een poster beschikbaar. Deze poster kan uitgeknipt worden uit de Ommelander Courant van 2 november. De poster is ook te downloaden via www.loppersum.nl/sint-maarten. Daar staan ook adviezen en tips om het feest veilig en verantwoord te kunnen vieren.

Foto: Gemeente Loppersum