Comfortabel en vlot van A naar B? Reis bewust, reis via hub!

De provincies Drenthe en Groningen, het OV-bureau Groningen Drenthe werken samen met de gemeenten aan de ontwikkeling van (reis)hubs. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar je op een prettige manier even kunt wachten. De hubs zijn bovendien dé aangewezen plek om meerdere voorzieningen samen te laten komen. Denk aan faciliteiten voor reizigers zoals een openbaar WiFi-netwerk, een watertappunt, een kiosk of een fietsenverhuur. En algemene voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, een brede school of een winkel. Kortom; een hub kan uitgroeien tot een sociaaleconomisch knooppunt van het dorp, de wijk of de regio.

Er zijn op dit moment meer dan 55 hubs in Groningen en Drenthe. Er is daardoor altijd wel eentje bij u in de buurt. Wilt u weten waar hubs in uw omgeving zijn? Kijk dan op www.reisviahub.nl.

Volop in ontwikkeling

Hub! Helpt u mee?

Heeft u een goed idee om een hub in uw regio beter te maken? Of heeft u zin om met een hub in uw buurt aan de slag te gaan? Neem dan contact op met het hub-programmateam via info@reisviahub.nl.

