Dag van de Duurzaamheid op scholen in de gemeente Loppersum

Vrijdag 9 oktober staat voor basisscholen in de gemeente in het teken van de Dag van de Duurzaamheid. In samenwerking met IVN Natuureducatie biedt gemeente Loppersum de scholen een speciaal Dag-van-de-Duurzaamheidspakket aan.

Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en milieu): ‘Vanwege de coronamaatregelen vieren we de Dag van de Duurzaamheid dit jaar anders dan anders. Maar dat maakt het voor leerlingen niet minder leuk of interessant. Samen werken aan duurzaamheid en bewustwording van duurzame mogelijkheden is ook in deze bijzondere omstandigheden van belang. Zeker de jeugd willen we blijven betrekken bij het maken van duurzame keuzes voor de toekomst. Daar past deze speciale actie voor de scholen goed bij en we zijn blij dat zoveel scholen meedoen.’

Aan de slag met natuur en duurzaamheid

In het pakket zit een voorleesboek over de Dag van de Duurzaamheid, maar ook andere materialen om de komende periode op en rond de school aan de slag te gaan met natuur en duurzaamheid. Zoals een biodiversiteitsspel, het duurzame huis boek en paddenstoelenpakketjes. De materialen worden aangeboden aan de groepen 8, maar zijn ook te gebruiken door de andere groepen van de school. De pakketten worden op vrijdag 9 oktober bezorgd.

De Dag van de Duurzaamheid is onderdeel van een uitgebreid aanbod van natuur- en duurzaamheidsactiviteiten voor de basisscholen in de gemeente, in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Foto: Gemeente Loppersum