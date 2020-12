Artikel in het Dagblad van het Noorden over nieuwe afspraken tussen Groningen Seaports, provincie Groningen en de netbeheerders Enexis en TenneT. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat de energietransitie in de Eemsdelta versnelt en de regio bovendien aantrekkelijker maakt om er een bedrijf te vestigen.