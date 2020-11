De Barometer (RTL Z) over de ontwikkelingen in Delfzijl

De ontwikkelingen in de gemeente Delfzijl blijven landelijk niet onopgemerkt. In oktober zijn opnames gemaakt voor het RTL Z-programma ‘De Barometer’. Hierin kun je zien hoe Delfzijl de schouders eronder zet om haar maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. We bouwen hier aan de toekomst op alle gebieden, als aantrekkelijke woonbestemming en lopen ook voorop bij de vergroening van de industrie. Onder meer burgemeester Gerard Beukema en Groningen Seaports-CEO Cas König komen aan het woord.