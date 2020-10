De Nacht van de Nacht 2020: antwoord insturen kan nog

De gemeente Loppersum doet ook dit jaar weer mee met De Nacht van de Nacht. Dit landelijke evenement vraagt aandacht voor de natuur, sterren, nachtdieren en de schoonheid van het donkere landschap. Vanwege de coronamaatregelen organiseren we dit jaar een digitale excursie en puzzelopdracht. Deze digitale activiteit is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Loppersum.

Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en milieu): ‘Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om op een locatie in de gemeente op excursie te gaan in het donker. Maar daar hebben we iets op gevonden. Een natuurgids neemt ons mee op digitale excursie! Zo krijgt De Nacht van de Nacht ook dit jaar de aandacht die het verdient. We hopen van harte dat leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen meedoen.’

Digitale excursie en puzzelopdracht

Een natuurgids van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten neemt ons aan de hand van video’s mee op digitale excursie. Ze vertelt over vleermuizen, nachtdieren en de oehoe. Bekijk de filmpjes en los de puzzel op! Alle deelnemers maken kans op een mooie prijs. Onder de goede oplossingen worden vijf hoofdprijzen verloot. Doe je mee?

Kijk op www.loppersum.nl/nachtvandenacht om mee te doen.

Foto: Gemeente Loppersum